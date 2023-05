Regardez Bruce Springsteen chanter "My Hometown" pour les clients d'un pub irlandais

Imaginez : vous êtes tranquillement en train de déguster une bière et le Boss Bruce Springsteen himself débarque, commande une boisson et chante un de ses classiques avec vous.

C'est ce qui est arrivé aux heureux clients de ce pub irlandais. Bruce Springsteen s'y est arrêté pour boire un verre la semaine dernière (le jeudi 4 mai) avant les spectacles qu'il devait donner à la RDS Arena de Dublin ces 5,7 et 9 mai.

Avant ce trio de concerts, le Boss a pu constater que la célèbre hospitalité irlandaise n'était pas une légende en se rendant au pub The Burrow à Rathangan, dans le comté de Kildare – une ville dont ses ancêtres sont originaires. Après avoir commandé sa boisson, il s'est lancé dans un chant improvisé de son classique "My Hometown" (sorti en 1984).

"Les gars, je vire le E Street Band et je vous embauche", a-t-il déclaré en riant aux clients du pub.

Vous pouvez regarder des images de cette belle rencontre ci-dessous: