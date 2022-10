Regardez Bruce Dickinson réprimander des fans qui fument de l'herbe pendant un concert d'Iron Maiden

Un soir de concert plutôt agité pour Iron Maiden.

La semaine dernière, le leader d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, a fait la une des journaux après que des images de lui attrapant par la chemise un fan monté sur scène et le traînant dans les coulisses soient apparues sur la toile.

L'incident a eu lieu au Honda Center d'Anaheim, en Californie, le 22 septembre, et maintenant une autre vidéo a révélé que ce n'était pas la seule confrontation qui a eu lieu lors de ce concert. Dans ce qui s'est avéré être une nuit animée pour le groupe, la vidéo montre Bruce réprimandant des fans pour avoir fumé de l'herbe pendant la prestation du groupe.

Au début du clip, on voit Bruce s'adresser à un spectateur en le traitant de "p***** d'idiot" avant de s'adresser au public tel un professeur d'école réprimandant une classe particulièrement indisciplinée, mais avec quelques jurons supplémentaires en prime.

"Il y a tellement de p***** de gens qui fument tellement de drogue ici, je suis étonné que vous puissiez même encore voir", s'est plaint le leader d'Iron Maiden. " Ce pauvre vieux Steve [Harris]. Je ne sais pas si vous le savez mais il déteste vraiment la marijuana et son odeur. D'accord ? Alors quand il essaie de jouer de la basse, ça le dérange. Et ça me fait ch***. Je suis un chanteur, d'accord ? Alors, je demande juste un tout petit peu de respect. Si vous voulez vous défoncer complètement, allez à l'arrière et faites-le. OK ?"

Ce n'est pas la première fois pendant la tournée Legacy Of The Beast d'Iron Maiden que Bruce est obligé de réprimander un fan pendant un spectacle. En juillet, l'artiste a fustigé un fan qui avait allumé une fusée pendant le set du groupe au stade olympique d'Athènes, le traitant de "conn*** avec une put*** de fusée".

Autant vous dire que lorsque le groupe passera par la Belgique l'été prochain pour The Future Past Tour, il vaudra mieux laisser les fusées et le reste à la maison.