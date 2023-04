Regardez Bruce Dickinson d'Iron Maiden reprendre Deep Purple avec un orchestre symphonique

Le leader d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, a interprété une reprise fougueuse du titre " Burn " de Deep Purple.

Bruce Dickinson a repris ce classique le 15 avril 2023 lors de son apparition dans le cadre du Concerto pour groupe et orchestre de Jon Lord.

Le leader d'Iron Maiden a été invité à participer à cet événement unique accompagné d’un orchestre de 80 musiciens - l'Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, dirigé par Paul Mann. Sur scène avec lui, on retrouvait également des musiciens de renom comme Kaitner Z Doka, Bernhard Welz à la guitare et à la batterie, John O'Hara de Jethro Tull aux claviers, Tanya O'Callaghan de Whitesnake à la basse et Mario Argandonia de Scorpion aux percussions.

Vous l’aurez compris, avec un casting pareil, le résultat ne pouvait être qu’épique et nous vous proposons de le découvrir ci-dessous :