Regardez Billie Joe Armstrong de Green Day rejoindre un groupe de cover dans un bar pour chanter "Basket Case"

En jouant ce morceau culte de Green Day lors d'un concert dans un bar, le groupe de reprises Borderline Toxic ne s'attendait certainement pas ça.

Le leader du groupe, Billie Joe Armstrong, les a en effet rejoints lors d'une performance au Slim Jim's Liquor Store à Londres samedi dernier (le 13 mai).

Le chanteur et guitariste était présent dans le bar ce soir-là et a sauté sur la scène dès qu'il a entendu le groupe entamer le classique de son groupe "Basket Case". Et la réaction de la chanteuse du groupe a été très enthousiaste.

Vous pouvez découvrir ce moment insolite ci-dessous :

Un moment qui a surpris le groupe de reprises, les spectateurs présents mais aussi les gérants du bar qui ont écrit sur Instagram: "Nous sommes toujours sous le choc! Hier soir, Billie Joel de @greenday est monté sur scène avec @borderlinetoxic, et ils ont joué ensemble 'Basket Case'. C'est génial, non ?!"

Green Day a également partagé ce moment sur ses réseaux avec la mention suivante: "Quand vous entrez dans un pub et que le groupe de reprises commence à jouer votre chanson @slimjims_liquorstore."

Quand aux membres du groupe Borderline Toxic, ils étaient évidement aux anges : " Ce moment où votre groupe est rejoint sur scène par votre idole d'enfance pour chanter sa propre chanson avec vous… dans votre bar préféré !! Billie Joe Armstrong… @greenday !! MERCI, LÉGENDE ! C'était le premier groupe à m'initier au rock quand j'avais 11 ans et honnêtement, je suis tellement heureuse." a déclaré la chanteuse.

On ne sait pas pourquoi Billie Joe Armstrong était dans la salle et a rejoint le groupe mais une chose est sure : il aura laissé des souvenirs impérissables à tout le monde.

