Regardez Annie Lennox et sa fille reprendre superbement un tube d'Eurythmics

La moitié du duo Eurythmics et sa fille nous offrent une belle démonstration de leurs talents vocaux.

Dans la famille Lennox, nous vous présentons Lola. Après s'être lancée dans une carrière de mannequin dans les années 2010, Lola Lennox a décidé de suivre les traces de sa célèbre maman Annie Lennox, la chanteuse du groupe Eurythmics, et a entamé une carrière musicale en 2020.

Elle a notamment été très remarquée lors du du concert historique “One World : Together At Home” en avril 2020. Un évènement caricatif diffusé pendant le confinement et rassemblant les plus grands noms de la musique pop comme Lady Gaga, Chris Martin, Rita Ora ou encore Jennifer Hudson avec qui la jeune chanteuse britannique a donc partagé l'affiche.

Grâce à un duo avec sa mère, la jeune femme a pu faire une démonstration de son talent devant près de 260 millions de spectateurs. Lola Lennox a donc profité de cette visibilité pour sortir ses propres morceaux et a continué par la suite de partager de très beaux moments musicaux avec sa maman.

C'est l'un de ceux-ci que nous vous proposons aujourd'hui :une très belle reprise piano voix de "There Must Be An Angel", gros tube d'Eurythmics.

Un beau moment de partage entre une maman et sa fille à découvrir ci-dessous et à commenter sur notre page Facebook ou via notre compte Twitter..