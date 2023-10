Regardez Alanis Morissette rejoindre Pink sur scène pour un duo surprise

Les deux chanteuses ont interprété ensemble le classique d'Alanis Morissette: "You Oughta Know".

Les deux stars se sont associées jeudi dernier pour une performance surprise et rock du tube de la chanteuse canadienne lors d'un concert de Pink à Inglewood, en Californie.

Dans des séquences vidéo tirées de l'événement, on peut voir Pink interpréter le morceau seule avant qu'Alanis Morissette ne la rejoigne juste à temps pour le refrain, ce qui rend le public complètement dingue. En réponse, Pink se met à genoux et lève les mains vers le ciel en l'honneur de la chanteuse de Jagged Little Pill et de sa voix incroyable.

Pink a remerciée son idole en écrivant en écrivant : "Tellement heureuse que tu existes dans ce monde, @pink.". Pink et Alanis Morissette sont là pour vous rappeler... qu'elles sont toujours au sommet de leur forme.

Découvrez ce beau moment dans la vidéo ci-dessous :