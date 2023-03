Regardez 197 guitaristes de Liverpool interpréter ensemble "Ticket to Ride" des Beatles

Des musiciens de tous âges reprennent les Beatles pour une organisation caritative à Liverpool.

Cap sur l'Angleterre où nous partons à la rencontre de The Florrie. Cet institut, qui existe depuis 1889, a pour but de donner accès à la culture et aux loisirs aux personnes les plus précarisées de la ville de Liverpool. Mais aussi de le permettre de vaincre leur solitude en faisant des activités ensemble.

Afin de pouvoir acheter du nouveau matériel et des instruments pour ses activités musicales, The Florrie a décidé d'organiser un grand évènement - The Big Guitar-In - dont le but était de rassembler des musiciens d'âges et d'horizons différents - valides et moins valides - issus de la communauté musicale de Liverpool.

Ce sont donc près de 200 guitaristes qui ont répondu présents et ensemble, ils ont proposé une belle version collégiale du classique "Ticket to Ride" des Beatles. Un moment de partage convivial que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :