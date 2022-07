Regardez 1000 musiciens reprendre "My Hero" des Foo Fighters en hommage à Taylor Hawkins

C'est Matthieu Chédid qui était au micro pour présenter la soirée et Fabio Zaffagnini, le créateur de Rockin'1000, a fait un premier bilan : "On a commencé à faire ça en 2015, donc on a pratiqué beaucoup. Mais toutefois, on a cherche à faire quelque chose de plus grand. Et ici, ça va être le spectacle le plus compliqué, le plus grand qu'on a jamais fait. Compliqué parce qu'il y a 1000 personnes à diriger, c'est compliqué !"

Philippe Manoeuvre parraine toujours le concept et explique : "Je suis venu en 2019 et je savais pas trop par quoi commencer, donc je dis à ce moment-là, 'écoutez, ce soir, je vous le demande : est-ce que le rock vous semble mort ?' Et là, le stade s'est levé ! Il y a eu un pandémonium : tout le monde était là, 'Mais non, nous, on est là, c'est vivant !'"

Basé à Cesena en Italie, le collectif a démarré ses activités en juillet 2015 en jouant une version mémorable de " Learn to Fly " des Foo Fighters pour demander à ces derniers de jouer dans leur ville. Épatés par le résultat, Dave Grohl et son groupe, avait accepté le défi et a donné un concert dans la ville le 3 novembre 2015.

Le groupe avait également rendu hommage à David Bowie en reprenant de manière très convaincante le titre " Rebel Rebel ".

En 2019, le concept a été délocalisé au Stade de France.

Si vous êtes intéressés, sachez que le Rockin'1000 recrute toujours des nouveaux membres à cette adresse.

Une performance que nous vous proposons de commenter sur notre page Facebook ou sur Twitter.