Regarder un film ou une série sur l’écran GPS de sa voiture ? Ultra-dangereux, mais désormais possible

Regarder des vidéos était déjà possible, mais à l’arrêt uniquement. Vous avez peut-être vu récemment une publicité pour ce genre de dispositif passer sur les réseaux sociaux. Il permet de contourner les barrières installées par les constructeurs. Et donc de regarder un film en roulant. Une aberration, pour Benoit Godart, porte-parole de l’Institut Vias. "C’est un phénomène qui existait déjà, on a vu début d’année que 7% des conducteurs regardaient des films en roulant, généralement sur leur smartphone, mais là, on va encore un cran plus loin, c’est évidemment très nuisible pour la sécurité routière." Chaque année, 50 personnes au moins perdent la vie dans un accident provoqué par un conducteur distrait, déplore le spécialiste de la sécurité routière.

"Aujourd’hui, s’il n’y a pas d’interdiction explicite de regarder un film au volant, il existe une règle, l’article 8.3 du Code de la route" nuance Jean Boudry, avocat spécialisé en droit de roulage. "Il indique que tout conducteur doit constamment avoir la maîtrise de son véhicule, et doit pouvoir constamment faire les manœuvres avec ce véhicule. Le tribunal peut vous condamner à une amende jusqu’à 4000 euros et une déchéance du permis de conduire, jusqu’à 5 ans maximum."

Si parce que vous regardez un film, un policier juge que vous avez une conduite ou une trajectoire déviante, théoriquement vous pouvez être verbalisé…

Abonde en ce sens Benoit Godart. Encore faut-il être pris sur le fait, on imagine facilement la difficulté d’effectuer ce type de contrôle.