Regarder les oiseaux serait bon pour votre santé mentale

Plusieurs études ont analysé les bienfaits de simplement observer les oiseaux et ils sont nombreux pour la santé mentale.

Un article du Time fait la synthèse de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet pour en ressortir une information importante : prendre le temps de regarder les oiseaux peut aider votre santé mentale.

"S’asseoir dehors et écouter les oiseaux et apprendre à connaître leurs chants est vraiment apaisant", explique Strassmann, auteur du livre "Slow Birding : The Art and Science of Enjoying the Birds in Your Own Backyard".

Souvenez-vous de notre premier confinement, quand nous n’avions plus grand-chose à faire que regarder la télévision anxiogène ou regarder par la fenêtre. A choisir, on prend plutôt les oiseaux qui chantent et la nature qui grouille en liberté.