Regarder la télévision gratuitement ? C’est possible, en Haute Définition, et légalement !

Quels moyens pour ne pas payer ?

Pour regarder la télévision sans dépenser un centime, il n’existe que la TNT. Mais la plupart des distributeurs de contenus permettent de se passer de décodeur pour avoir accès à plusieurs chaînes. Il s’agit d’un abonnement meilleur marché que celui imposant un décodeur, fonctionnant grâce à des applications, ce qui impose tout de même de disposer d’internet.

Sur internet aussi, la plateforme Auvio de la RTBF permet de regarder la télévision en direct ou en différé de manière totalement gratuite, à condition donc d’être connecté à un réseau mobile ou fixe, qui est payant.

Pour ceux que la diffusion linéaire de programmes n’intéresse pas, les plateformes de streaming et vidéo à la demande pullulent. Les téléviseurs connectés proposent d’ailleurs souvent des raccourcis et autres touches spécifiques sur la télécommande donnant accès à ce contenu sans décodeur supplémentaire. Inutile de préciser que l’économie du décodeur reste marginale par rapport aux prix des abonnements de ces Netflix, Prime Vidéo, Apple TV + et autres Disney +. Et l'analyse est identique avec les applications sur tablettes ou smartphones connectés aux téléviseurs.

Enfin, il y a les systèmes de type IPTV, qui nécessitent aussi un accès à Internet mais ils sont cependant totalement illégaux, et leur utilisation est passible de lourdes peines ! On ne s'étendra donc pas dessus... Pas besoin de chercher plus loin, la seule offre réellement gratuite, sans abonnement ni connexion internet est celle de la TNT 2, certes toujours limitée dans l’offre, mais en HD depuis quelques jours…