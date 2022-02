Regarder la pub pendant le Super Bowl peut vous faire gagner des bitcoins

Un spot publicitaire signé FTX, une des principales bourses de monnaie numérique, permettra de gagner des bitcoins grâce à un simple concours sur Twitter. Selon l'horaire exact de diffusion de la publicité, les quatre gagnants recevront le montant associé. On peut donc imaginer entre 9 et 10 bitcoins car la publicité serait diffusée au cours de la deuxième partie du match, qui commence à 18h30 heure locale.

Il sera donc possible de remporter entre huit et dix pièces d'une valeur actuelle de 43.500 dollars.

Attention : il faut résider aux États-Unis pour participer au concours.

FTX ne sera pas la seule société de cryptomonnaies à diffuser une publicité pendant l'événement sportif le plus regardé de l'année. Crypto.com, qui a récemment racheté le naming du stade des Los Angeles Lakers, a acheté 30 secondes de temps d'antenne pour la coquette somme de 6,5 millions de dollars.

Les acteurs du monde des monnaies numériques semblent de plus en plus attirés par l'écosystème sportif. Les partenariats entre les bourses et les différents clubs se multiplient dans quasiment tous les sports.