Regarder du True Crime pour s’endormir est-il le signe de traumatismes non résolus ?

Depuis quelques années maintenant les documentaires et séries True Crime ont la cote. Impossible de passer à côté des nombreux contenus en ligne qui proposent tantôt de se mettre dans la peau d’un serial killer, tantôt dans la peau de ses victimes. La popularité grandissante du genre entraîne aussi de nombreuses critiques. La série sur le meurtrier récidiviste Jeffrey Dahmer n’avait pas manqué de faire naître des protestations sur la manière de capitaliser sur la violence et de la romantiser.

Au-delà des questions éthiques et morales de ces émissions, les effets sur la psychologie de ses consommateurs sont encore à interroger, et certains psychologues y voient de potentiels effets délétères. C’est le cas de la Docteure américaine Thema Bryant, présidente de l’association américaine de psychologie. Accueillie récemment sur le podcast de Mel Robbins, elle invite les auditeurs à s’interroger sur l’association surprenante entre True Crime et relaxation. Elle en souligne le paradoxe : "Si votre idée de la détente avant de vous endormir est de regarder trois épisodes de New York, Police judiciaire, je vous encourage à vous demander pourquoi le trauma vous détend. Crime, violence, attaques, c’est ce qui va m’apaiser pour aller me coucher ? ". La professionnelle poursuit que la consommation accrue de True Crime pourrait être liée à des traumatismes non résolus. Les situations violentes représentées à l’écran évoqueraient alors une forme de familiarité : " Certains d’entre nous ont grandi dans des situations très stressantes, si bien que les gens confondent la paix avec l’ennui." Sans alarmer pour autant, elle conseille aux auditeurs qui se reconnaîtraient dans cette description d’envisager consulter un psychologue.

Que cela ne vous empêche pas d'écouter notre podcast True Crime signé Myriam Leroy La Poupée russe.