Regarder des contenus en accéléré, la nouvelle tendance qui monte sur les réseaux sociaux

Les internautes sont de plus en plus friands de vitesse sur les réseaux sociaux. Par manque de temps ou par simple impatience, regarder des vidéos ou même écouter des audios en vitesse accélérée s’impose de plus en plus chez les utilisateurs.

Avez-vous déjà regardé une vidéo en vitesse rapide sur YouTube ? D’après un rapport mené par la plateforme de vidéos, les internautes tentés par cette option l’ont déjà utilisée dans plus de 85% des cas. Le géant américain a analysé les contenus en juin 2022 dont les données ont été dévoilées dans un rapport publié sur le blog officiel.

"YouTube prend actuellement en charge le visionnage à 0,25x, 0,5x, 0,75x, Normal (la valeur par défaut), 1,25x, 1,5x, 1,75x et 2x. Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart des gens regardent à la vitesse par défaut, mais nous avons constaté que lorsque les gens utilisent cette fonctionnalité, la grande majorité du temps, ils choisissent de regarder un peu plus vite – en fait, cette fonctionnalité a été utilisée pour accélérer le contenu dans plus de 85% des cas", indique YouTube.

Parmi les vitesses les plus utilisées, et outre la vitesse normale par défaut qui reste majoritaire, YouTube a indiqué que la vitesse 1,5x était la plus souvent choisie.

La plateforme permet également de personnaliser les paramètres de la vitesse pour choisir la cadence la plus appropriée pour chacun. Dans ce cas, YouTube a précisé que la vitesse 1,1x était celle la plus utilisée.