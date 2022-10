Regard sur : "Séparation les enfants d’abord"

Réussir son divorce est un challenge bien plus complexe que réussir son mariage. Et s’il est malheureusement devenu banal parce que courant (1 couple sur 3), un divorce sans conflit reste rare, et lorsqu’un couple finit par se détester, les enfants se retrouvent souvent embarqués malgré eux dans une bataille pénible. Nourris de sentiments de colère, de vengeance ou de tristesse, les parents instrumentalisent leurs enfants autour de leur garde et provoquent des conséquences sur leur santé mentale parfois lourdes à plus long terme. Bien que les enfants tentent de s’adapter à ce nouveau schéma familial, ils se sentent souvent laissés de côté et en souffrance.

Dans ce contexte, la réalisatrice a voulu se placer au plus près des familles et a réussi à pouvoir pénétrer dans l’enceinte d’un tribunal. Et pas n’importe lequel : le tribunal de Créteil, qui a été l’un des premiers en France, il y a plus de 20 ans, à offrir aux mineurs la défense d’un avocat pour s’exprimer devant le juge. Ici, avocats, juges et travailleurs sociaux se sont unis pour écouter la parole et défendre les droits de ces enfants en souffrance, et ce, dès 7 ans, âge auquel ils sont considérés comme capables de discernement. Pour les plus petits, ce sera plus compliqué de trancher puisque leur voix ne sera pas entendue.