Regard sur : "La vie après le suicide d’un proche"

Ce film est le fruit de 10 ans d’enquête, de rencontres et de questionnements avec des personnes endeuillées pour tenter de répondre à cette question : "Comment reprendre goût à la vie après un tel cataclysme ?" Sans aucun voyeurisme et avec beaucoup de sensibilité, ce documentaire a une vraie valeur de thérapie grâce à ses nombreux témoignages et points de vue.

La réalisatrice du documentaire, Katia Chapoutier, a vécu le suicide de sa sœur en 2006, à l’âge de 46 ans. Suite à ce drame, elle a d’abord écrit un livre, puis réalisé ce documentaire. En se suicidant, sa sœur est devenue pour elle un mystère et elle a tenté de comprendre pourquoi cette docteure bonne vivante et mère de 5 enfants avait décidé de mettre fin à ses jours. Perdre un proche par suicide, c’est pour l’entourage la traversée d’un enfer. Alors la réalisatrice a voulu questionner des familles pour comprendre par quelles étapes elles étaient passées et comment elles avaient réussi à reprendre goût à la vie.

Ils s’appellent Paul, Elisabeth, Anne-Cécile, Eric… et ils ont en commun d’avoir vécu le même drame : la perte d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, d’un petit ami, d’un beau-fils… chacun raconte le caractère unique de cet être disparu, avec des sentiments et des émotions propres, mais avec aussi des points communs : la culpabilité, la colère, le déni… pour tenter d’avancer dans le processus de deuil. Des portraits de jeunes et jeunes adultes brillants, drôles, passionnés, parfois sensibles mais on est loin des clichés d’êtres désespérés qui laissaient croire qu’ils voulaient en finir.

Paul et Elisabeth ont perdu leur fille Camille qui, à l’âge de 15 ans, s’est pendue dans l’armoire de sa chambre. Elle avait bien lâché à sa maman que si ses projets n’aboutissaient pas, elle se suiciderait. Mais Elisabeth a pris cette phrase à la légère, à mille lieues d’imaginer possible un tel acte. Laurence, maman de Lucie, a perdu sa fille qui s’est défenestrée à l’âge de 20 ans. Anne Cécile a perdu l’un de ses frères puis le second une dizaine d’années plus tard. Alice avait 24 ans lorsqu’elle a perdu son amoureux, Martin. Une semaine plus tard, ils allaient s’installer ensemble. Cassandre était la fille unique de Rosine et Paul, et à 32 ans, elle s’est pendue. Paul qui est arrivé à cette définition :

"Le suicide, ce n’est pas vouloir disparaître, ce n’est pas quitter ses parents, quitter ses amis, ce n’est pas ça. C’est mettre fin à une douleur. C’est difficile à entendre les premiers temps, mais aujourd’hui j’en suis sûr. Et je pense que cette douleur, elle est difficile à imaginer".

Tou. tes.s sont passés par des états physiques et psychologiques extrêmement douloureux, parlent d’un véritable tsunami qui s’est abattu sur leur vie et les a plongés dans un état de sidération parfois très long. La réalisatrice a réuni cette dizaine de personnes ayant perdu un proche par suicide le temps d'un week-end pour partager leur vécu.