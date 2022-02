Regard sur : la détention provisoire – "En prison pour rien"

Eric a été soupçonné de viol sur une petite fille de 4 ans, élève d’une classe dans laquelle il était arrivé récemment pour assurer un remplacement. Le viol se serait produit dans l’enceinte de l’école et la mère de la petite fille dépose une plainte contre lui. Or, Eric n’a jamais été seul en présence d’un enfant, une collègue était toujours à ses côtés et le confirmera. Mais l’éducation nationale le suspend de ses fonctions et la machine judiciaire s’emballe : il est arrêté et placé en garde à vue pour être interrogé, et au bout de 48 heures, un juge décide d’un placement en détention provisoire. Il y restera plus de 4 mois, au terme desquels des expertises génétiques prouveront que l’ADN retrouvé sur l’enfant n’est pas le sien mais celui d’un proche de la victime. Autrement dit, la petite fille est en danger au sein de sa famille. Mais contre toute attente, il reste mis en examen et l’enquête n’avance pas. L a justice n’aime pas revenir en arrière et reconnaître ses torts affirme son avocat. C’est un second combat qui est engagé pour cesser de le maintenir en examen. De recours en recours, l’instituteur finit par accéder au statut de témoin assisté mais le combat se poursuit pour l’innocenter totalement. Dès lors, comment reprendre le cours de sa vie et de son travail ?

Autre témoignage, celui d’Alain qui a passé 180 jours en prison pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Sa réputation de patron d’imprimerie a été entachée au point que son entreprise a fait faillite. Il n’a jamais pu retravailler normalement.

Christian, lui, a été soupçonné dans une affaire de braquage et emprisonné deux semaines. Il a ensuite subi cinq années ans de contrôle judiciaire et avec interdiction de quitter son département avant d’être finalement relaxé.