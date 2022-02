Regard sur : la dépression, un mal invisible

Tomber en dépression, c’est souvent devoir combattre une maladie compliquée et qui s’inscrit dans la durée. Et si les médecins préconisent les antidépresseurs comme remède efficace, il existe aujourd’hui toutes sortes de thérapies alternatives plus ou moins reconnues par le monde scientifique. Est-il possible de se soigner autrement ?



Dans ce doc Dépression, de l’ombre à la lumière, médecins et psychiatres expliquent concrètement les épisodes dépressifs et des témoins affectés se livrent ouvertement sur leur parcours de vie. En France, 1 personne sur 5 est frappée par la dépression au cours de sa vie. Une maladie qui ne se voit pas et qui de ce fait est parfois mal perçue par l’entourage. Les témoins dans ce film parlent de "batterie à plat", le corps médical la définit comme "une maladie qui bouleverse l’état interne de la personne".

Aujourd’hui encore, les médecins pensent que les médicaments peuvent sauver la vie des personnes atteintes de dépression. Mais le monde médical et les universités s’investissent aussi dans des méthodes alternatives : m éditation de pleine conscience, luminothérapie, sport, alimentation, stimulation magnétique transcrânienne…

Des scientifiques prônent par exemple le changement dans notre assiette : le régime méditerranéen diminuerait d’un tiers le risque de dépression. Intestins et cerveau sont en effet très fort connectés. Pourtant, la haute autorité de santé ne parle pas de l’impact de l’alimentation sur la dépression. Tout comme d’ailleurs l e yoga qui a pourtant prouvé son efficacité et figure dans les recommandations canadiennes du traitement de la dépression.

Pour un groupe de psychiatres, il y a des lacunes dans toute une série de recommandations et une mise à jour urgente s’impose. On verra dans ce film que les traitements alternatifs ont vraiment aidé des patients à s’en sortir. Car vaincre la dépression est un combat jamais gagné d’avance, et les rechutes sont fréquentes.