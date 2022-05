Regard sur l’évolution du secteur des pharmacies, avec Marc Breyer (VPharma)

Le secteur des pharmacies est en mutation depuis quelques années : regroupement d’officines, développement de la parapharmacie, disparition de grossistes, développement de l’e-commerce également dans ce secteur, autant de facteurs auquel les pharmaciens et les groupements de pharmacies ont dû s’adapter. C’est le cas de l’entreprise verviétoise VPharma et de son patron, Marc Breyer. Celui-ci vient de partir à la retraite après 22 ans dans l’entreprise, plus encore dans le secteur. L’occasion d’un regard avec lui sur cette évolution, et notamment le déploiement de son entreprise en région liégeoise et plus seulement verviétoise.

" A un moment donné, une société doit se développer. Le faire sur Verviers, on le fait encore, mais une zone naturelle de développement pour continuer à grandir, c’est Liège. Nous avons actuellement une dizaine d’officines sur l’arrondissement de Liège et nous avons quelques officines avec lesquelles nous négocions. Le but n’est pas d’occuper tout le terrain liégeois mais d’avoir un maillage relativement complet sur la zone. Ne pas se retrouver avec deux officines l’une sur l’autre mais plutôt d’avoir un maillage complet sur le grand Liège ", détaille-t-il.

Dans l’interview, Marc Breyer évoque aussi les différences de développement entre Liège et Verviers, l’évolution du secteur, le développement de la parapharmacie et la pharmacie de demain.