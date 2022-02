Regard sur: Comment survivre après la mort d’un enfant ?

Bien sûr, ce documentaire nous déchire le cœur. Mais il est aussi plein de vie et d’espoir. Comme ce moment de tendresse entre Katia et son fils, en train de préparer ensemble une mousse au chocolat et d’écouter cette maman raconter à son petit garçon que son frère, qu’il n’a pas connu, aimait lui aussi cuisiner ce dessert. Ou comme lorsqu’on suit Sandrine et Jean-François partis en randonnée, sous la neige, et regarder cette maman, émerveillée par le paysage, nous dire que le monde est beau. Quant à Claire, elle parle de son deuil en marchant dans un champ d’herbes hautes en plein été, sans drama, avec juste, là encore, l’importance de parler et d’être écouté.

Ces témoignages résonnent comme un cri, un SOS pour nous amener à intégrer qu’il est crucial de continuer à être présent pour ceux qui ont perdu un enfant, qu’il n’y a pas de malaise à en parler, et qu’il y a bien plus de souffrance à faire semblant de rien. Car comme le disent très justement les intervenants : "La vie de notre fils ne se résume pas à sa mort", et "C’est pas parce qu’il est mort qu’il a arrêté d’être mon enfant".