Regard scientifique sur les causes de l’autisme, quand la génétique s’en mêle

Selon les chiffres, filles et garçons ne sont pas égaux face à l’autisme. Il est recensé deux garçons pour une fille pour autisme avec déficience intellectuelle, six garçons pour une fille présentant de l’autisme en général. Ce déséquilibre est peut-être dû au fait que les filles développent des stratégies de camouflages pour rentrer dans le moule des gens neurotypiques. Leur affection est donc plus difficilement détectable.

" Le nombre de personnes qui ont des problèmes d’interaction sociale, de stéréotypie est sous-estimé. Certaines personnes n’ont pas le diagnostic et pourtant sentent qu’ils sont en difficulté pour reconnaître les émotions de leur entourage et interagir avec empathie. La société a une vision très catégorielle : vous êtes autiste ou pas autiste. En fait, les choses sont beaucoup plus graduelles. Prenons le cas de l' absence d’empathie. Elle se manifeste de deux manières : l’empathie cognitive se manifeste par l’interprétation des émotions dans le regard ou le comportement physique des autres. L’empathie affective intervient lorsque l’émotion est verbalisée. Les autistes vont pouvoir être en empathie affective avec l’autre lors d’une discussion, mais ne seront pas capables de décrypter les signaux non verbaux. La difficulté de prédire les réactions des autres peut développer une grande anxiété et des envies suicidaires. C’est très important que la société apprenne à reconnaître et accepter les personnes atypiques telles qu’elles sont."