Refuser de regarder "Barbie", écouter le podcast de Joe Rogan, être communiste... Quels sont les "red flags" des jeunes Américains ?

Plus étonnant encore, certains aspects de la pop culture jouent dans la balance. Ecouter le podcast du controversé Joe Rogan est un "red flag" pour 55% des femmes interrogées contre 35% chez les hommes. Et les préférences cinématographiques sont aussi à prendre en compte. 53% des femmes estiment que refuser de regarder le film "Barbie" de Greta Gerwig est un "red flag" contre 31% pour les hommes.

Ce "tue-l'amour" est d'ailleurs cité par plus de femmes et d'hommes que le fait de posséder une arme à feu (27% de femmes et 13% d'hommes). Les télé-réalités de "dating" ont quant à elles une meilleure presse auprès des deux genres. 26% de femmes et 29% d'hommes estiment que regarder ce genre de programme nuit à la relation.

Publier régulièrement des contenus sur les réseaux sociaux apparaît comme étant un "red flag" pour plus de femmes (19%) et d'hommes (24%) que le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux (9% de femmes et 4% d'hommes).

Ne pas avoir de hobbies, aimer l'astrologie ou ne pas poser assez de questions font également partie des "red flag" les plus cités par les hommes et les femmes.

*Change Research, dirigé par une équipe de sondeurs de la génération Z et Millennials, a mené un sondage auprès de 1033 électeurs âgés de 18 à 34 ans, du 25 août au 1er septembre 2023. La marge d'erreur modélisée pour ce sondage est de +/- 3,4 %. Cette analyse s'appuie également sur un sondage représentatif de 3197 électeurs américains réalisé plus tôt cette année (du 22 au 31 mai 2023, marge d'erreur modélisée de +/-2 %).