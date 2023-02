Refusée dans un avion pour son fauteuil roulant : le billet d’humeur de Marianne Virlée

A l’âge de 6 ans, Claire a été victime d’un grave accident de vélo qui l’a condamné à l’obligation de se déplacer en fauteuil roulant électrique. Son handicap l’a confronté à de la pure discrimination de la part de la compagnie "TAP" avec laquelle elle devait voyager pour se rendre au Portugal voir un ami.

Octobre dernier, elle réserve son billet d’avion et essaye de contacter la compagnie afin de connaître les modalités pour embarquer son fauteuil qui contrairement aux autres n’est pas pliable et donc prend plus de place. Mais ses multiples requêtes sont restées sans réponses. " On ne peut pas accepter votre demande " a ensuite annoncé la compagnie.

La compagnie invoquant que le poids de sa chaise électrique dépasse le mètre cube et pèse 167 kilos.

Selon l’Union européenne, interdire l’accès à l’avion aux personnes handicapées est une discrimination. En conclusion, après avoir contacté le centre pour l’égalité des chances, Claire devrait avoir gain de cause ; l’Union Européenne garantit la mobilité de tous y compris des personnes atteintes d’un handicap à mobilité réduite ou visuel. Remboursement du ticket, rebooker Claire gratuitement à bord d’un autre avion où la chaise roulante trouvera sa place.

