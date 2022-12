Refus de permis pour remblayer l’ancienne carrière Julémont à Comblain

L’ancienne carrière Julémont à Comblain-au-pont sera-t-elle un jour rebouchée ? La commune voulait y déposer ses terres de remblai. La Région vient de lui refuser le permis. Le projet est bloqué… au moins de manière provisoire.

L’opposante au projet s’appelle Denise Dewit. Cette descendante des anciens exploitants habite encore à côté du site carrier. Ce refus de permis la satisfait, mais il est insuffisant estime-t-elle. Elle espère un classement. "Beaucoup de choses y sont intéressantes. D’abord le patrimoine carrier qui est toujours là, notamment un ancien chargeur et une rigole dans laquelle les carriers faisaient descendre les pierres. Cet endroit pourrait être classé comme petit patrimoine populaire. La deuxième chose, ce sont les plantes et les animaux qui vivent là. Il y a des mousses et des lichens, des crapauds, des blaireaux, des biches. Il faudrait une véritable étude d’incidence sur la biodiversité."

Denise Dewit craint que la commune introduise une deuxième demande de permis, modifiée, et que cette fois elle passe. Cela pourrait effectivement arriver. "Nous n’introduirons pas de recours contre le refus de permis" précise Jean Paulus, bourgmestre faisant fonction de Comblain "mais nous en rediscuterons en collège parce que nous devons trouver une solution. Soit il faudra mettre 50.000 euros au budget de l’année prochaine et payer pour évacuer nos terres et nos inertes, soit on réintroduira une demande de permis modifiée pour l’ancienne carrière Julémont. Rien n’est à exclure."

La commune de Comblain-au-Pont aura toujours des terres excavées à entreposer et que l’endroit qu’elle utilise actuellement sera bientôt saturé. Le bourgmestre faisant fonction se demande si la Région ne pourrait pas l’aider à trouver une solution.