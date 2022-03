Réfugiés Ukrainiens : mode d’emploi pour ceux qui choisissent la Belgique comme lieu d’accueil temporaire

Si vous souhaitez accueillir ou conseiller des réfugiés arrivant d’Ukraine, ces informations vous seront utiles.

Premier élément important, ne plus diriger les personnes vers le "Petit-Château" le long du canal à Molenbeek, pour enregistrer leur arrivée en Belgique, c’est inutile et fera perdre temps et énergie.

Direction, un autre lieu d’enregistrement, situé Boulevard de Waterloo 121 à 1000 Bruxelles, (dans l’ancien bâtiment de la clinique Bordet situé à proximité de la station de métro "Porte de Hal"). Il est désormais spécialement dédié aux arrivées d'Ukrainiens et rouvre dès lundi matin 7 mars à 8h30.

Pour Dominique Ernould, porte-parole de l'Office des Etrangers, il a fallu travailler dans l'urgence pour aménager ces locaux face à l'afflux annoncé de réfugiés : "les locaux d'enregistrements sont prêts, on a engagé du personnel supplémentaire, on a des interprètes et déjà les premiers enregistrements de réfugiés ont commencé ce vendredi ".