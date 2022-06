Réfugiés ukrainiens : entre cas compliqués et manque d’hébergeurs, c’est l’embouteillage chez Fedasil

Isabelle avoue ne plus beaucoup dormir depuis plusieurs jours : " Ce qui m’attriste le plus, c’est le sort des enfants. Ils sont nombreux dans le centre et rien n’est prévu pour eux, il n’y a ni jeux, ni animation, ni activité scolaire. Comme les réfugiés sont censés ne rester que 2 ou 3 jours, l’accueil se limite au strict minimum mais quand ils restent 2 ou 3 semaines, la situation devient intenable, notamment au niveau hygiène. En arrivant, ils reçoivent un petit kit avec du savon et du shampoing mais ils sont vite à court. Voilà pourquoi on leur apporte des produits d’hygiène, mais ce n’est pas à nous de faire ça. Et les animaux, on ne peut même pas les promener, ils doivent rester en cage. Bref, il faut trouver des logements à ces gens. Nous recueillons des témoignages de femmes en pleurs, ils n’en peuvent plus, l’endroit n’est pas adapté aux longs séjours, il faut trouver des alternatives. Or, les vacances approchent, les décideurs vont partir, il y a urgence. J’ai frappé à de nombreuses portes, j’ai eu très peu de réponses."

Devant l’ampleur et l’urgence de la situation, une réunion mettait les principaux intervenants autour de la table ce mardi matin. Chacun a plaidé sa bonne foi, appelant à des solutions mais il faudra sans doute de nombreuses autres réunions et de longues négociations entre les différents niveaux de pouvoir pour que les réfugiés ukrainiens les plus fragiles voient leurs conditions d’accueil s’améliorer.