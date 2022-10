Réfugiés ukrainiens en Belgique: loin des bombes, ils espèrent revenir un jour à une vie normale en Ukraine

"J’ai trois enfants, j’ai encore un fils de 18 ans. Pendant les premiers jours, on a préféré descendre à la cave. On était stressés, énervés, car chaque jour il y avait des bombardements sur Mikolaïv. On a décidé de partir car ma cousine habitant en Belgique, à Libramont. C’est elle qui m’a appelé pour me dire que je devais quitter l’Ukraine en Europe."

"Mon mari est mort en 2014. Dans une zone où avaient lieu des opérations antiterroristes. Et ma sœur m’a dit que je devais partir. Alors nous sommes partis vers Odessa et puis vers l’Allemagne, tout seuls sans voiture."

"Je ressens de la douleur, de la tristesse par rapport à ce qui se passe maintenant en Ukraine. J’ai grandi là-bas, je suis Ukrainienne. […] Cela fait six mois que je suis en Belgique et je regarde les nouvelles chaque soir. Et j’y pense beaucoup. Je prie Dieu pour que tout se passe bien et que tout cela se termine. Pour que ma ville de Mikolaïv soit épargnée. Pour que tout dans la ville reste intact, même mon appartement. Et tout le reste. Pour qu’on puisse enfin revenir."

"Ici nous sommes en sécurité, ici tout va bien. Ici je communique avec ma cousine et avec trois autres familles ukrainiennes qui habitent dans ce village. Victoria va à l’école, elle aime bien cela. Dans sa classe, il y a une autre fille qui vient aussi d’Ukraine. Ma plus petite fille a un an et demi. Elle va bientôt aller à l’école primaire. Mon fils fait ses études en ligne à l’université. Moi, je garde mes enfants, je cuisine pour eux, tout se passe bien."

"Mon grand rêve, c’est voir la fin de ce qui se passe pour l’instant. Et qu’on puisse revenir chez nous. C’est mon plus grand rêve. Et arrêter de lancer des roquettes sur les villes."