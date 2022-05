Réfugiés ukrainiens : des écoles provinciales du Brabant wallon proposent des cours de français

Voilà une aide supplémentaire bien utile pour les réfugiés ukrainiens. L’IPFC de Nivelles (Institut provincial de Promotion sociale et de Formation continuée) propose des cours de français. Une centaine d’Ukrainiens sont concernés à ce jour. Et d’autres devraient manifester leur intérêt à Nivelles et dans d’autres établissements brabançons wallons. C’est ce que vient d’annoncer la province dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, l’IPFC de Nivelles propose des cours de "français langue étrangère" afin de faciliter l’intégration des personnes étrangères sur le territoire du Brabant wallon. Depuis quelques semaines, ces cours remportent un vif succès avec l’arrivée des ressortissants ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays.

Rendre accessible la langue de la région, donner l’opportunité de communiquer, compléter des documents administratifs, faire ses courses… sont les objectifs de ces cours pour des personnes ne maîtrisant pas les bases de notre langue ou ses subtilités.

Les cours, répartis sur deux niveaux (débutant ou confirmé) se donnent en journée ou en soirée à l’IPFC de Nivelles.

Selon les demandes des autorités locales, ces cours pourraient également prochainement se donner à l’IPET de Tubize, ainsi qu’au CEPES de Jodoigne (Centre d'Enseignement Provincial – Enseignement Secondaire) où des cours similaires sont déjà suivis par environ 25 personnes de toutes origines.