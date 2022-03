Réfugiés ukrainiens, attention aux arnaques à l’emploi

La mésaventure de Veronika soulève néanmoins une question : est-il permis de demander de l’argent pour fournir une offre d’emploi ? La réponse est très claire, c’est non, ce type de démarche est tout à fait illégal en Belgique. Confirmation par le porte-parole de Federgon, la fédération des prestataires de services qui représente notamment les entreprises d’intérim : "La Belgique a ratifié une convention de l’Organisation internationale du travail qui interdit de demander une participation financière sous quelque forme que ce soit à un candidat à l’emploi. "

Veronika a donc bien fait de ne pas payer et d’alerter sa famille d’accueil, même si l’urgence de trouver un job a bien failli l’aveugler et lui coûter 300 euros. " Je dois trouver du travail ! Je ne peux pas rester sans rien faire. Je veux me battre pour construire une nouvelle vie à mon fils et à ma mère. Je dois protéger ma famille ! "

Que Veronika et les autres Ukrainiens et surtout Ukrainiennes qui débarquent chez nous se rassurent tout de même, ce genre de tentatives d’arnaque est rare, de même que les essais des trafiquants d’êtres humains pour les attirer dans des réseaux de travail clandestin, voire de prostitution, mais il convient de rester prudents. Que les réfugiés sachent en tout cas que le régime de protection temporaire qui leur a été accordé leur offre un accès complet au marché du travail, au même titre que les Belges, et que les vraies petites annonces ne manquent pas.