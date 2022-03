Réfugiés ukrainiens à Bruxelles : le Samusocial double ses capacités d’intervention et ouvre 30 nouvelles places d’accueil

"Nous sommes non seulement dans un réseau où l’accueil Fedasil est saturé mais aussi l’accueil des sans-abris. Nous sommes dans une ville où il y a bien plus de personnes qui dorment dehors que de capacités d’hébergement", ajoute Sébastien Roy. "L’offre a du mal à suivre la demande même s’il y a beaucoup de mobilisation et d’énergie de la part des différents acteurs, associatifs ou par Fedasil."

Il n’empêche : la situation actuelle est inédite. Selon le Samusocial, "les besoins risquent d’être autrement plus importants dans les jours et les semaines à venir, le nombre de personnes fuyant l’Ukraine augmentant de façon continue".

D’abord des places d’hébergement

"Les personnes arrivent à Bruxelles dans un endroit qu’elles ne connaissent pas. Et la seule chose qu’on peut leur offrir via nos équipes mobiles, ce sont des plans pour aller jusqu’à Bordet, de l’eau et des couvertures si c’est la nuit. Mais ce que cherchent d’abord les personnes qui ont des enfants, ce sont des places d’hébergement."

Raison pour laquelle, donc, 30 nouvelles places d’hébergement humanitaires sont ouvertes depuis ce mercredi à Molenbeek afin de cibler les personnes vulnérables, "à savoir les mamans et les enfants en bas âge, identifiés par nos maraudes pour avoir un hébergement et être considérés comme prioritaires le lendemain pour leur enregistrement à l’ancien hôpital Bordet", précise Sébastien Roy.

Petit Château

Cette crise de l’asile s’ajoute aux difficultés déjà rencontrées au Petit Château. "La situation y est plus préoccupante pour tout un tas de raisons. La première est que les demandeurs de protection internationale qui ne sont pas Ukrainiens (NDLR : en provenance principalement d’Afrique ou du Moyen-Orient dont l'Irak et la Palestine) font face à un réseau d’accueil saturé. L’afflux des Ukrainiens ne présage rien de bon pour eux. Il ne faut pas abandonner ces personnes-là non plus. Il ne faut pas entretenir une sorte de concurrence."

Le résultat reste que "ce sont des dizaines de personnes qui restent sans abri dans l’ombre des murs du Petit-Château alors qu’elles doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement dans le réseau d’accueil Fedasil".