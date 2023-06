"Réfugiés Climatiques et Castagnettes" BD à la fois comédie et histoire d’anticipation

L’été a démarré fort, avec des températures caniculaires qui nous amènent à parler de réfugiés climatiques. "Réfugiés Climatiques et Castagnettes" c’est le titre exact de cette bande dessinée déclinée en deux volumes dont le deuxième tome est paru il y a quelques semaines, déjà.

Un diptyque qui est à la fois une comédie et une histoire d’anticipation, comme le laisse supposer le titre. Nous sommes à Paris, dans un futur indéterminé mais proche. Le réchauffement climatique s’est accentué. À un point tel que les pays du sud de l’Europe sont devenus inhabitables. Barcelone est sous eau, seules les flèches de la Sagrada Familia dessinées par Gaudi dépassent du niveau de la mer. Les réfugiés se comptent par dizaines de millions. Ils ont tout quitté. Et migrent vers le nord. Les gouvernements des pays voisins ont pris des mesures. À Paris, de nombreux habitants reçoivent, comme dans bien d’autres endroits de l’Hexagone, un ordre de réquisition concernant une partie de leur habitation.

Cet ordre de réquisition, c’est l’obligation d’accueillir chez eux des réfugiés. L’idée de départ de cette comédie est tout sauf saugrenue. Qui sait si un jour, nous ne connaîtrons pas des situations semblables ? Louis, le personnage principal de l’histoire, se voit attribuer une grand-mère espagnole qui ne parle pas un mot de français, il doit partager avec elle son petit appartement parisien. Dans le même immeuble, la petite-fille et le petit-fils de cette dame ont trouvé eux aussi à se loger. Mais l’Europe de Schengen n’a pas disparu avec la montée des eaux. Et dans ce second volet, les petits-enfants décident d’aller tenter leur chance en Allemagne, laissant leur grand-mère seule à Paris, ce qui donne lieu à des scènes d’anthologie entre la réfugiée et son hôte. Mais la comédie n’a pas juste pour but d’exploiter une situation inédite pour nous faire rire. Elle est évidemment un vecteur pour faire passer quelques messages. L’auteur, David Ratte, parvient à transformer la quête personnelle de son personnage principal en ode à la tolérance sans pour autant sombrer dans la guimauve ni dans la fable moralisatrice. Il le fait en jouant à la fois la carte de la caricature et en insistant sur l’humanité de ses personnages. Certes, cela se fait au détriment de certaines nuances : les mauvais et les méchants sont très cons et très bas de plafond, les autres plein de bons sentiments, mais on se laisse faire par la sincérité et la bonne humeur qui se dégage de ce deuxième livre.

Au final, une bonne surprise, au dessin très classique, très grand public. On est loin ici des effets artistiques parfois appuyés qu’on peut trouver dans certains romans graphiques. David Ratte privilégie les visages et les regards, aime insérer dans son histoire des planches muettes ou à tout le moins des scènes muettes qui installent une ambiance, laissent infuser le récit, décrivent les états d’âme des personnages mieux que des dialogues bavards. Le résultat est que "Réfugiés Climatiques et Castagnettes" se lit d’une traite, bénéficiant d’une grande lisibilité, une histoire en deux tomes.

''Réfugiés Climatiques et Castagnettes 2/2'' par David Ratte chez Grand Angle