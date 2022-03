Réfugié : un mot entré dans le quotidien d’une humanité qui ne parvient pas à s’aimer.

Dès août 1914, la Grande guerre entraînera la fuite vers la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne d’environ un million et demi de Belges, soit un habitant sur cinq. Le chiffre sera ramené à 500.000 à la fin du conflit. Rapidement, les habitants du nord et de l’est de la France emprunteront aussi les routes de l’exil. En 1915, leur nombre est estimé à un peu plus de 500.000 pour atteindre 1.850.000 en septembre 1918. On estime à environ 12 millions, les personnes qui durant la Première Guerre, ont été déplacées…

Ces chiffres pourraient sembler relativement insignifiants quand on sait qu’au début de l’été 1940, ce sera plus d’une dizaine de millions de Français et de Belges qui se précipiteront sur les chemins du sud et de l’ouest de la France ! À travers la planète, la Seconde Guerre mondiale générera le déplacement de 60 millions de personnes…