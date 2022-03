Réfugié, migrant, exilé : quels sont les mots exacts pour les personnes fuyant l'Ukraine ?

L'exemple de 2015 est éloquent, quand le débat était vif sur la manière de nommer les personnes fuyant la guerre en Syrie et essayant de s'installer dans d'autres pays, plus ou moins proches, parmi lesquels la Belgique. A l'époque, les dirigeants parlaient de migrants et non de réfugiés et le mot "migrant" a été largement repris par les médias. "Dans un tel contexte, les usages sont tâtonnants ; chaque dénomination est une prise de position et ça arrive souvent avec les mots de la migration, car ils ne disent pas uniquement la mobilité mais la raison de la mobilité, son caractère volontaire ou non, son caractère politique ou économique et donc légitime ou illégitime", analyse la sociolinguiste de l'ULB.