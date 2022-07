Refuges : où adopter un animal en Wallonie et à Bruxelles [Carte interactive]

Chaque année, les refuges pour animaux recueillent de plus en plus de chats, de chiens et d’autres animaux du quotidien. 2022 s'annonce à nouveau une année noire pour le bien-être animal. En ce début d'été, les refuges sont déjà quasi saturés. Faute de place et d’adoptants, une partie d’entre eux doit être euthanasiée.

Vous envisagez d’accueillir un compagnon à quatre pattes au sein de votre foyer ? Plutôt que de l’acheter parfois à prix d'or, rendez-vous dans un refuge pour animaux, afin de contrer leur surpopulation et faire un animal heureux.

Vivre Ici vous propose une carte des refuges et des associations où adopter un animal en Wallonie et à Bruxelles.

Attention, cette carte n'est pas exhaustive ! Vous connaissez un autre refuge ou une autre association où adopter un animal ? N'hésitez pas à nous alerter.