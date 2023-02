Réformer le deuxième pilier de pension : l’une des pistes pour réduire le coût de la réforme des pensions

La ministre des Pensions propose de modifier la taxation du capital versé au bénéficiaire d’un deuxième pilier.

Actuellement, lorsque la pension complémentaire est versée sous forme de capital, il y a un impôt de 10% si le bénéficiaire retire le montant à 65 ans et qu’il est resté actif jusqu’à cet âge. L’impôt est le même, c’est 10% pour tout le monde, qu’on touche un petit montant ou un plus gros.

Il y a donc une différence avec la pension légale dont le taux d’imposition augmente progressivement en fonction du montant des revenus.

La ministre propose de maintenir le taux de 10% pour 96 à 97% des affiliées au second pilier. En revanche, le taux serait plus élevé pour les 3 ou 4% de bénéficiaires d’un deuxième pilier qui touchent les montants les plus élevés, par exemple plusieurs centaines de milliers d’euros. On peut penser, notamment, à des cadres d’entreprises.

Cela dit, d’autres pistes de réforme sont envisageables et pourraient aussi se retrouver sur la table du gouvernement. On pourrait, par exemple, plafonner les montants constitués en deuxième pilier ou rendre l’incitant fiscal moins avantageux.