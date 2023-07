Réforme fiscale : une note sur la réforme du marché du travail crispe à gauche

Le gouvernement fédéral était toujours réuni en comité restreint lundi au sujet de la réforme fiscale. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a déposé une note sur une réforme du marché du travail.

Une nouvelle proposition du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a été présentée dimanche au cours de réunions bilatérales. L’exercice "plus réaliste" se rapprocherait désormais des deux milliards d’euros, au lieu des 6 milliards visés jusqu’à présent, disait-on à bonnes sources.

Parallèlement, une note sur la réforme du marché du travail, peu appréciée à gauche où l’on dénonce des accents libéraux "outranciers", a été mise sur la table. "On se demande à quel jeu joue le Premier ministre", disait-on tandis que de source libérale, on parlait de "petites mesures" et d’une tentative "déséquilibrée" comparée aux "taxes qui sont maintenues".

L’initiative n’a rien d’une surprise. Elle est le fruit des discussions précédentes en kern et des bilatérales de dimanche, ajoutait-on. Il ne s’agit pas d’une réforme menée en parallèle de la réforme fiscale mais d’une note sommaire qui s’inscrit dans la logique des travaux.