Réforme fiscale : qui perd, qui gagne ?

Qui y perdrait ? Qui y gagnerait ?

Tous les salariés y gagneraient, les bas, les moyens ainsi que les gros salaires. Par contre, il y a des perdants avec l’élargissement de la quotité exemptée d’impôt, la base pour le calcul des additionnels qui reviennent aux régions. Cette quotité diminuerait, ce qui implique moins d’argent aux entités fédérées.

Un autre perdant dans l’affaire : ceux qui ne travaillent pas. "Il est évident que toutes les personnes qui ne travaillent pas pour quelque raison que ce soit, vont être perdantes, confirme Giuseppe Pagano, professeur de finances publiques à l’UMons. Et ça concerne quand même beaucoup de monde ; bien sûr les chômeurs, mais aussi les pensionnés, les hommes et les femmes qui choisissent librement de ne pas travailler pour s’occuper de leurs enfants, il y a des étudiants, donc il y a toute une série de personnes qui vont se trouver avec plus de coûts dans leurs dépenses et pas plus de recettes."

Avec l’harmonisation des taux de TVA à 9%, ne risque-t-on pas aussi de reprendre d’une main ce qu’on a donné de l’autre ?

Si votre salaire net augmente, mais que de nombreux produits coûtent plus cher, la conclusion s’impose… Mais pour l’économiste Etienne de Callataÿ, il faut relativiser : il y a une très grande erreur sur l’impact social d’une augmentation de la TVA. C’est que la plupart des gens en Belgique, allocataires sociaux pour commencer, mais aussi tous les salariés, bénéficient d’une indexation automatique. Quand la TVA augmente, votre revenu augmente à due concurrence. Ça ne veut pas dire qu’il n’y aurait pas des perdants. Seront des perdants de l’augmentation de la TVA, ceux qui consomment proportionnellement plus des biens concernés. Et il y aura des gagnants, ceux qui proportionnellement consomment moins des biens dont la TVA va augmenter."

Ce week-end n’a pas été décisif mais cette réforme est-elle vraiment nécessaire ?

Pour les économistes, oui. Elle s’impose : pour le pouvoir d’achat, pour rendre le travail plus attractif que le chômage. Mais elle ne pourra pas se faire en deux coups de cuillère à pot : "on ne peut pas, à un an des élections, faire un changement majeur, estime Bruno Colmant, économiste et professeur à Solvay. Je crois que la seule chose sur laquelle tout le monde est plus ou moins d’accord, c’est qu’on doit augmenter le minimum non imposable pour rémunérer mieux le travail. Mais changer les barèmes fiscaux de manière fondamentale, en un week-end, ce n’est même pas pensable. En 1962, quand on a fait la grande réforme fiscale, ça a mis cinq ans à mettre au point. Donc, on ne peut pas le faire en deux jours."

Le gouvernement s’est donné jusqu’au 21 juillet pour atterrir sur cet épineux dossier de la réforme fiscale.