Réforme fiscale pour les ménages : qu’est-ce que "le quotient conjugal", qui pourrait être modifié ?

Tout d’abord, prenons le problème à la base. Pourquoi donc a-t-on mis ce système en place ? Edoardo Traversa, professeur de droit fiscal à l’UCL, explique : "Quand les femmes ont commencé à travailler de manière beaucoup plus régulière, les revenus étaient cumulés. Dès lors qu’il avait déjà un revenu, le second revenu s’ajoutait au premier et était beaucoup plus taxé vu qu’on était dans un système de taux progressif, et ça pouvait aller jusqu’à 70%. On a donc décumulé les revenus professionnels. Mais on s’est dit : ' Attention, on est dans une transition, il y a encore de très nombreux couples où la femme ne travaille pas ', et donc on a trouvé ce correctif".