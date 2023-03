Réforme fiscale : les librairies francophones inquiètes d’une possible hausse de la TVA sur les livres

Le syndicat des librairies francophones de Belgique s’inquiète d’une possible hausse de la TVA sur les livres à la faveur de la réforme fiscale du gouvernement fédéral, une décision qualifiée de "désastreuse pour les librairies belges francophones".

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a présenté son projet de réforme fiscale. Parmi les propositions figure la suppression des taux de TVA réduits de 6% et 12% au profit d’un taux réduit unique de 9%, à quelques exceptions près. Cette hausse de la TVA de 6 à 9% sur les livres aurait des conséquences "désastreuses" sur les librairies francophones du pays, prévient le secteur vendredi. "Plus de 70% des ventes sont des livres édités en France dont la TVA est à 5,5%", explique le syndicat des librairies francophones de Belgique. Or, les librairies perdent déjà 0,5% lorsqu’elles importent des livres de l’Hexagone, puisqu’elles sont obligées d’appliquer le prix français publié sur les sites des éditeurs, souligne le syndicat créé par des libraires indépendants. "Le bénéfice net de la plupart des librairies spécialisées n’atteint pas 2% de leur chiffre d’affaires : il va de soi que si le différentiel de TVA devait passer à 3,5%, elles seraient contraintes d’adapter tous leurs prix", car elles se verraient incapables de prendre cette différence à leur charge. Des prix plus élevés entraîneraient "une nouvelle perte de compétitivité par rapport aux multinationales de la vente sur internet", craint le syndicat. Celui-ci plaide qu’une TVA à 0% s’applique aux livres, "comme les médicaments ou les fruits et légumes", faisant valoir "l’exceptionnalité du livre en tant que produit culturel à protéger et la nécessité de défendre nos librairies, lieu par excellence de l’expression démocratique".