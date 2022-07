Réforme fiscale : le rapport d'experts plaide la fin de la "prolifération des régimes spéciaux"

Les experts plaident aussi pour rendre la fiscalité indépendante de la situation familiale du contribuable et s'écarter de la distinction entre les personnes mariées et cohabitantes. Toutefois, si un des partenaires dispose de revenus propres insuffisants, les experts préconisent la mise en place d'une "allocation de partenaire". En outre, un abattement fiscal pourrait être instauré pour les célibataires, plus lourdement taxés selon le régime actuel.

La Cotisation Spéciale pour la Sécurité Sociale (CSSS), réformée par le ministre Van Peteghem et dont la suppression est envisagée à moyen terme, doit aussi être "substantiellement modifiée". Celle-ci est due par ménage et plafonnée, ce qui a pour conséquence que les cohabitants sont davantage imposés.

L'immobilier

À propos de l'immobilier, les experts proposent au minimum de réévaluer le revenu cadastral et de l'aligner sur la valeur locative réelle du bien. En outre, les revenus locatifs réels et les revenus immobiliers provenant de l'étranger pourraient également être imposés. Le rapport remet également en cause l'exonération du logement occupé par son propriétaire, à condition que les frais liés au logement soient rendus déductibles.

Enfin, les experts estiment qu'une réforme de la TVA peut être envisagée. Selon eux, dans le contexte des plans européens en faveur du climat, il est difficile de justifier les TVA réduites à 6 et 12% sur le bois de chauffage et le charbon. Ces taux pourraient être remplacés par un taux unique à 10%.