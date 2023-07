Réforme fiscale : le MR rejette les dernières propositions mais pour le "16", le travail continue.

La réforme reportée ?

Alors que le weekend s’était une fois de plus achevé sur un blocage et qu’il reste moins de quatre jours pour honorer la deadline fixée par le premier ministre ce 21 juillet, le MR anticipe qu’il faudra également trouver plus d’un milliard d’euros de nouvelles économies lors du prochain conclave budgétaire, fixé en octobre prochain, et estime à présent que "cette discussion doit avoir lieu en même temps que celle sur la réforme fiscale, au risque d’entraîner une hausse globale de la fiscalité". Ce qui semble indiquer que les libéraux considèrent désormais l’objectif d’un accord bouclé pour la fête nationale comme inatteignable. Il faut dire qu’encore récemment, le président du MR Georges-Louis Bouchez, n’avait pas hésité à citer plutôt le… 31 décembre 2023 comme ultime deadline pour qu’une quelconque réforme ait des effets en 2024.

"Le travail continue" nous indique-t-on cependant au 16 rue de la Loi. "Le premier ministre n'est pas en vacances. C'est maintenant qu'il faut le faire si on veut avoir le temps d'implémenter la réforme pour 2024 et diminuer la fiscalité sur le travail". Comprenez, l'objectif n'a pas changé, il reste un espoir...

Du côté du Parti socialiste comme chez Ecolo, suite à l'annonce du partenaire libéral, on semble toutefois ne plus trop y croire non plus. Les deux partis de gauche francophone regrettent une occasion manquée. "On n'y était pas encore mais il y avait moyen de faire une réforme verte et juste" nous glisse-t-on chez Ecolo. "C'est dommage car nous avions l'opportunité d'enfin baisser la fiscalité sur les bas et les moyens salaires et de financer cela par une contribution des très riches et du capital" déplore-t-on au PS. "Mais on ne peut forcer un partenaire à négocier, comme on ne saurait faire boire à un âne qui n'a pas soif" commente-t-on par ailleurs. Même si des difficultés restaient aussi à surmonter de leur point de vue, les socialistes espèrent que le travail fourni ces cinq dernières semaines en matière de fiscalité ne sera pas totalement perdu et pourra, à tout le moins, alimenter les discussions en septembre-octobre.