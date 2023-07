Réforme fiscale : le MR rejette les dernières propositions et souhaite reporter la discussion fiscale à la rentrée

La réforme explicitement reportée

Alors que le weekend s’était une fois de plus achevé sur un blocage et qu’il reste moins de quatre jours pour honorer la deadline fixée par le premier ministre ce 21 juillet, le MR anticipe qu’il faudra également trouver plus d’un milliard d’euros de nouvelles économies lors du prochain conclave budgétaire, fixé en octobre prochain, et estime à présent que "cette discussion doit avoir lieu en même temps que celle sur la réforme fiscale, au risque d’entraîner une hausse globale de la fiscalité". Ce qui semble indiquer que les libéraux considèrent désormais l’objectif d’un accord bouclé pour la fête nationale comme inatteignable. Il faut dire qu’encore récemment, le président du MR Georges-Louis Bouchez, n’avait pas hésité à citer plutôt le… 31 décembre 2023 comme ultime deadline pour qu’une quelconque réforme ait des effets en 2024.