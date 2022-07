Réforme fiscale : la proposition du ministre Van Peteghem enfin prête, va-t-elle aboutir ?

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) vient de mettre la dernière main à une "épure pour une vaste réforme fiscale", un document qui se présente comme un inventaire des mesures qui seront reprises dans la réforme et qui s’inspire des recommandations du comité d’experts sollicité par le ministre. Elle devrait permettre aux Belges de conserver davantage de revenus nets. L’idée étant de taxer moins vite et moins le travail et de mieux taxer les revenus du patrimoine et la consommation. Rappelons qu’à ce stade, il ne s’agit que de propositions.