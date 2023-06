Réforme fiscale : l'objectif est de "donner plus en net à chaque travailleur", selon Alexia Bertrand

La réforme fiscale au niveau fédéral peut avoir des conséquences pour les autres niveaux de pouvoir. Les régions s’en inquiètent déjà. Le projet de réforme fiscale du ministre des Finances représente 5.6 milliards d’euros. Une partie du financement est à charge des régions (1,250 milliard d’euros), précise Alexia Bertrand. "Ce n’est pas rien."

Des discussions sont en cours entre le ministre des Finances, les régions et les communautés, les entités fédérées, de ces mesures et des compensations éventuelles, nous dit la Secrétaire d’État au Budget. Et elle ajoute : "je dis attention, ce sont les conséquences du fédéralisme. Ce sont les principes même du fédéralisme et ça joue dans les deux sens. C’est-à-dire que quand l’État fédéral prend des décisions et qu’il les prend dans le cadre des principes du fédéralisme, qui est de l’autonomie, la participation et la responsabilité, ça peut évidemment avoir un impact sur les finances des entités fédérées."

"Ça, c’est le principe dans lequel on s’inscrit et donc compenser les régions comme c’est demandé aujourd’hui par la Région wallonne, ce serait une remise en cause des principes du fédéralisme."