Réforme fiscale : "Ce que le gouvernement propose, ce n’est pas de réduire les impôts contrairement à ce qu’il laisse entendre", affirme Typhanie Afschrift

Pour motiver les demandeurs d’emploi à reprendre le chemin du travail, les autorités l’assurent : il faut augmenter le salaire-poche des travailleurs, sans pour autant que les services publics ne soient impactés par ces dépenses. Et pour ça, chacun y va de sa petite idée.

Ainsi pour la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale (PS), la Belgique devrait aller chercher plus d’argent dans les plus-values et les comptes titres. "Il y a des poches qui permettent à la sécurité sociale de rester ce qu’elle est et que les travailleurs tels que les infirmiers, les caissiers ou encore les professeurs gagnent 100 à 200 € net de plus. Mais cela ne sera possible que si l’on va chercher entre 3 et 5 milliards dans la poche des personnes qui ont les épaules les plus larges."