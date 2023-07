Réforme fiscale : augmenter la taxe soda, une bonne stratégie ?

Les discussions sur la réforme fiscale se poursuivent, et le Premier ministre Alexander De Croo souhaite qu’elles aboutissent pour le 21 juillet, la fête nationale. Plusieurs mesures sont sur la table pour trouver de l’argent. Une des pistes évoquées : une augmentation de la taxe soda, sur les boissons sucrées. Chez certains, c’est déjà un sujet de tension. "Le ménage cherche à faire des économies, ce qui est tout à fait logique, affirme Olivier Docquier, brasseur à Flawinne. Les gens vont retourner au Luxembourg et en France, et le gouvernement, plutôt que de s’enrichir, va faire mourir les petits commerces."