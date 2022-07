Réforme fiscale : appels dans la majorité à entamer le débat au plus vite

Le ministre a remercié les députés pour leur "enthousiasme". Des propositions concrètes dans le cadre de la future réforme fiscale seront déposées au gouvernement dès la rentrée, a-t-il assuré. Selon lui, la Belgique ne sera plus la championne de la pression fiscale", indiquant que le nombre de personnes qui atteindront la tranche d'imposition de 50% à l'Impôt des Personnes Physiques (IPP) ne concernerait plus que 175.000 personnes après réforme, contre 1,2 million actuellement.

Seul à s'exprimer depuis les bancs de l'opposition, Marco Van Hees (PTB) n'a pas partagé cet enthousiasme. "Les millionnaires sabrent le champagne. Ceux qui en profiteront le plus, ce sont ceux qui seront dans les tranches supérieures. Ce sont les 10% les plus riches qui profiteront le plus de la réforme des taux de l'IPP. Et comment justifiez-vous une hausse de la tva ? (remplacement proposé des taux réduits de 6 et 12% par un taux unique de 9%, ndlr) ?", s'est-il interrogé.