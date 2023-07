Réforme fiscale : A la veille d'un week-end studieux, le MR ne souscrit pas à la nouvelle proposition

Le gouvernement fédéral se réunira une nouvelle fois dès samedi en comité ministériel restreint pour discuter du projet de réforme fiscale. À la veille du 4e week-end consacré à ce sujet, le MR juge la nouvelle proposition formulée plus tôt dans la semaine largement insuffisante.

"S'il n'y a pas un rééquilibrage, il me sera très difficile de donner mon accord. Je n'entends pas brader une réforme parce qu'on approcherait des vacances. Pour le moment, ce qui se trouve sur la table est totalement déséquilibré. Il y a une pléthore de taxes en tout genre, qui vont impacter les PME, les entreprises innovantes, celles qui veulent investir, des augmentations de TVA qui vont cibler des secteurs importants comme celui de la construction ou l'agriculture, on supprime des niches fiscales en pénalisant la pension des indépendants, etc. Une vingtaine de taxes nous posent problème", a expliqué le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, à l'agence Belga.

À l'inverse, les mesures visant à réformer le marché du travail seraient largement insuffisantes, selon le ministre libéral. Or, pour le MR, il s'agit de l'un des piliers de la réforme à venir. Les journaux depuis plusieurs jours évoquent différentes mesures comme la suppression de la contribution de crise (qui ne concerne pas les indépendants), une révision des règles des revenus définitivement taxés (qui concernent les entreprises multinationales), le relèvement de la taxe compte-titres, l'obligation pour les chômeurs d'accepter un emploi dans un métier en pénurie et diverses hausses de TVA dont certaines ont provoqué des réactions dans d'autres partis.

Un accord devra être trouvé pour le 21 juillet.