Réforme du marché du travail : un "embrouillamini" selon la FEB, une preuve de "modernité" selon l'UCM

Si elle salue quelques mesures prises dans le cadre de la réforme du marché du travail, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) craint toutefois "qu'une surabondance de règles ne fasse obstacle à de réelles avancées", réagit-elle dans un communiqué mardi.

L'organisation d'employeurs salue par contre la mesure concernant les trajets de transition, qui permettra de travailler pour un autre employeur pendant la période de préavis, ainsi que la réglementation pour les employés de l'économie de plate-forme, comme Deliveroo et Uber.

Nous craignons dès lors qu'avec ce type de mesures, nous n'atteindrons pas l'objectif d'un taux d'emploi de 80%

"On peut se féliciter des mesures de principe mises en place pour que la Belgique puisse enfin commencer à rattraper son retard en matière d'e-commerce", concluent Pieter Timmermans et Monica De Jonghe, CEO et directrice générale de la FEB. Mais "les nombreuses règles et barrières supplémentaires intégrées" créent un "embrouillamini qui n'apportera que peu de changements véritables".

