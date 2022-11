Réforme du marché du travail : la semaine des quatre jours, c’est possible à partir de ce lundi

Ne travailler que 4 jours au lieu de 5 tout en conservant un temps plein, c’est désormais possible. La loi sur la réforme de ce segment du marché du travail a été modifiée et entre en vigueur ce lundi. Elle permet au travailleur, via une convention avec son employeur, de travailler moins de jours en échange de journées de travail plus longues. Cette mesure devant permettre à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier de plus de flexibilité est critiquée.